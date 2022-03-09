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15:43, 9 марта 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Успех каждого ребёнка – в приоритете. Перспективы развития образования в рамках нацпроекта сегодня обсудили областные власти.
- Цены под контроль. Антимонопольная служба - на страже. Если что-то подорожало, можно сообщить в ведомство. Специалисты проверят, насколько обосновано.
- Милосердие объединяет. В Орле вновь зазвучит «Музыка добрых сердец». Собранные средства направят в помощь детям, которые борются с онкологией.
- На Орловщине отметили День Всероссийских отрядов ЮИД. На празднике в Тельченской школе побывала съёмочная группа ГТРК «Орёл».
- В Орле выступила группа «Любэ». Концерт смотрели находящиеся в регионе жители ЛНР и ДНР
- Начиная с нуля - к новым высотам. Как формируются студенческие команды? Мы изучили особенности вузовского спорта.
Вести-Орёл