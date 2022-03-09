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16:26, 9 марта 2022 года
В Орловской области утвердили период весенней охотыРечь идет о добыче птицы.
В Орловской области утвердили период весенней охоты. Речь идет о добыче птицы. График публикует telegram-канал «Телеграммы из Орла».
• охота на селезня утки (с подсадной уткой) – в период с 19 марта по 17 апреля 2022 года;
• охота на селезня утки, гуся (за исключением серого) – 2 апреля по 11 апреля 2022 года;
• охота на вальдшнепа и тетерева – с 9 апреля по 18 апреля 2022 года.
Прием заявлений на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья Орловской области осуществляется с 11 марта 2022-го года в управлении эконадзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области с 10:00 до 17:00 (г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 16, каб. 17, 458-957).
Артём Ежаков