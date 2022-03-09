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17:01, 9 марта 2022 года

В Орле завершили проверку по факту травмирования мужчины фейерверком

К ответственности привлекли родителей подростков, запустивших пиротехнику. Прохожий получил травмы головы и органов зрения.


В Орле за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних к ответственности привлечены их родители, – сообщили в областном УМВД. Речь идет об инциденте, случившемся в конце прошлого года. В районе ул. Комсомольской двое подростков 2009 и 2011 годов рождения запустили фейерверк, ушедший в сторону и попавший в случайного прохожего. Мужчина получил травмы головы и органов зрения, расцененные как тяжкий вред здоровью.

Сейчас решается вопрос о помещении подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Также данные семьи будут поставлены на профилактический учет в ПДН.


Артём Ежаков


 
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