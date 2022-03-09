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17:46, 9 марта 2022 года Женщине, приехавшей на Орловщину из ЛНР, удалось установить связь с родными, оставшимися на родине Она уже созвонилась с близкими и сообщила, что с ней всё в порядке. Установить контакт помогла редакция программы «Вести-Орёл».





Жительница ЛНР Анна Пятикоп приехала на Орловщину в начале марта. Во время эвакуации она потеряла телефон и не могла связаться с родственниками, чтобы сообщить, где она находится. В течение нескольких дней Анна Васильевна переживала за сына, который остался на Донбассе. Помощь женщине оказали сотрудники ГТРК «Орёл». Через интернет удалось установить связь с соседкой.



Анна Боева, заместитель директора ГТРК «Орёл»: «Начали искать общественные учреждения. Это было нелегко, потому что не по каждому контакту соцсеть выдаёт то, что нужно. Через поисковик картинок удалось выйти на местную библиотеку. Женщина, которая там работает, разместила свой контактный телефон, личный. Когда мы дозвонились, оказалось, бабушку они искали две недели».

Съёмочная группа ГТРК «Орёл» помогла Анне Васильевне связаться с родственниками по видеосвязи. Сын Сергей и его супруга Галина всё это время места себе не находили, обзвонили всех родственников, живущих в России, но то, что мама их на Орловщине, и помыслить не могли. Но теперь поводов для переживаний стало чуть меньше - родные каждый день на связи, а процесс возделывания огорода можно контролировать онлайн.



Анна Пятикоп, жительница ЛНР: «Самое главное, я знаю, что мои деточки живы и здоровы, и они за меня знают».

Но, несмотря на то, что Орловщину стала для Анны Васильевны вторым домом, сердце её рвётся в родное село Новоанновка.



Анна Пятикоп, жительница ЛНР: «Я домой хочу, я никогда из дома не уходила никуда».

Остаётся надеяться, что желание это скоро исполнится, а Орловщину женщина будет вспоминать с особенной теплотой и любовью.





Юлия Опанасюк





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