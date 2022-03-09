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18:04, 9 марта 2022 года Дети Донбасса, приехавшие на Орловщину, возобновили учёбу Как отмечают сами учащиеся, школьная программа не сильно отличается, и они скоро «догонят» своих российских одноклассников. С новенькими пообщалась корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





Ещё неделю назад в 3 «В» классе Стрелецкой школы (Орловский район) было 23 ученика. Теперь их 28. Пятеро новеньких - дети из ДНР и ЛНР. Для ребят нашлись и места за партой, и рюкзаки, и школьная форма, учебники, канцтовары.



Валерия Ставцева, ученица 3 класса Стрелецкой СОШ: «Очень хорошо нас приняли, в первый же день начали все рассказывать. У нс были другие учебники, но программа одна и та же. Конечно, видно, что мы отстали, но мы начинаем потихоньку вникать, привыкать».

Людмила Ставцева, учитель начальных классов: «Надежду увидела в глазах у родителей, и мне всей душой хочется помочь и детям, и родителям. Дети все замечательные, добрые, внимательные. Есть некоторое отставание от программы, но, думаю, все это компенсируется».

Дети из ДНР И ЛНР есть почти в каждом классе Стрелецкой школы. 50 ребят в пять рейсов привозят на занятия из санатория «Орловчанка».



Маргарита Попова, учитель математики: «У меня в классе трое ребят, которые приехали из Горловки. Прежде чем они начали учиться, мы привезли их сюда с родителями, чтобы познакомить со школой, затем оформили документы».

В школе для детей Донбасса организован бесплатный завтрак, а на обед они возвращаются во временный пункт пребывания.



Ребят приняли хорошо, но взрослые понимают, что кроме знаний этим детям нужна психологическая поддержка. У многих на родине остались родственники.



Кстати, некоторые семьи уже приняли решение остаться на Орловщине. Например, многодетная семья Рачинских. Александр - восьмиклассник, его брат Женя учится в пятом классе, а в санатории «Орловчанка» сейчас мама с маленьким ребёнком. И она очень надеется, что младший сын не начнёт заикаться от страха, как её старшие дети.





Татьяна Тимохина





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