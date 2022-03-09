Главная » Новости



18:28, 9 марта 2022 года Вадим Тарасов: «Ситуация в банковском секторе Орловщины – стабильная» Смотрите сегодня, 9 марта, на телеканале «Россия 24» программу «Вести. Интервью». Гость в студии - заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.





Всё ли спокойно в банковском секторе Орловщины? Справились ли банки - сначала с наплывом желающих снять наличные, а затем с увеличением числа тех, кто хочет открыть вклад под хороший процент? Какие меры «скорой финансовой помощи» планируют принимать в регионе? Об этом сегодня на канале «Россия 24» расскажет заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.



Программа «Вести. Интервью» выйдет в эфир в 21:15.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2