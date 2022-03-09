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21:20, 9 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщина может себя прокормить. Андрей Клычков провел первое заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях санкций



- Женщине, приехавшей на Орловщину из ЛНР, удалось установить связь с родными, оставшимися на родине. Она уже созвонилась с близкими и сообщила, что с ней всё в порядке.



- Дети Донбасса, приехавшие на Орловщину, возобновили учёбу. Как отмечают сами учащиеся, школьная программа не сильно отличается, и они скоро «догонят» своих российских одноклассников.



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