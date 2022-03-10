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8:41, 10 марта 2022 года В январе орловская промышленность добилась десятипроцентного роста Об этом сообщает региональный информационный портал, ссылаясь на данные Орёлстата.





В январе 2022 года индекс промпроизводства в Орловской области вырос на 10,1 % к январю 2021-го года. Рост показателей достигнут в обрабатывающих производствах – 12,3%, энергетическом секторе, теплоснабжении и газоснабжении – 3,9%, в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений – на 0,6 %.



Драйверами роста промпроизводства в январе стали следующие виды обрабатывающих производств:



• химических веществ и химических продуктов (рост в 3 раза);

• лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (в 2,2 раза);

• бумаги и бумажных изделий (в 2,0 раза);

• текстильных изделий (+60,6%);

• прочей неметаллической минеральной продукции (+22,2%);

• машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+37,4%);

• электронных и оптических изделий (+15,0%);

• готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+12,8%).

Январский объем отгрузки в сфере промышленности составил 14,4 миллиарда рублей, что на 21,7 % выше уровня января 2021 года.





Артём Ежаков





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