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9:22, 10 марта 2022 года В Орле продолжается подготовка ливнёвок к возможному паводку О текущих результатах работы в этом направлении рассказали в городской администрации.





В Орле продолжается подготовка сети ливневой канализации к возможному паводку. За зиму сотрудникам ООО «Стройспецмонтаж» удалось отремонтировать 28 смотровых колодцев по улицам Городской, Михалицына, Металлургов и Раздольной. С проезжей части откачено 367 кубометров стоков. Спецтехникой промыто 74 дождеприёмных колодца, расположенных на улицах Московской, Комсомольской, Мостовой и Рощинской. Работа в этом направлении продолжается.



Также осуществлена подготовка выпусков сетей в паводковый период: сети будут перекрыты после команды МЧС.





Артём Ежаков





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