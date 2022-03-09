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20:53, 9 марта 2022 года

Андрей Клычков: «Сахара на складах достаточно»

Губернатор Орловской области прокомментировал массовый спрос жителей региона на этот продукт.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл очередной прямой эфир в социальных сетях, главной темой которого стала ситуация в орловских магазинах. Основными товарами, которые интересовали орловцев, были сахар и детское питание. Сахар в данный момент пользуется повышенным спросом у орловцев, поэтому достать его в некоторых магазинах стало затруднительно. Глава региона заверил, что сахара на складах хватает, и через несколько дней ситуация стабилизируется.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Были выходные, и логистические компании не завозили сахар, но возник ажиотаж – люди по 200 килограммов покупают сахара. Его на складах достаточно. Почему цены поднимаются? Это называется спекуляцией, и сейчас то время, когда нужно некие юридические понятия спекуляции вводить и за них наказывать, потому что ситуация с детским питанием и рядом других товаров вызывает сомнения в законности и объективности поднятия цен. Мы отработали механизм взаимодействия с правоохранительными органами и ФАС, в том числе и по «Детскому миру», подключили прокуратуру. Будем заниматься, но без госрегулирования, без расширения перечня товаров, которые должны под него попадать, не обойтись».



Артём Ежаков


 
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