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9:45, 10 марта 2022 года На Орловщине запланировано увеличение посевов некоторых сельхозкультур Аграрии продолжают готовиться к весенней посевной кампании.





В этом году в Орловской области запланировано увеличение посевов некоторых сельхозкультур. Подготовку к весенней посевной кампании накануне обсуждали на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона. Докладчиком выступил зампред областного правительства АПК Сергей Борзенков.



Аграриям предстоит провести яровой сев на площади 842,8 тыс. гектаров, из которых 447,1 тыс. гектаров – яровые зерновые, зернобобовые и крупяные культуры. Технические культуры займут площадь 365,4 тыс. гектаров, что на 34,4 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Вырастут посевы сахарной свеклы, ярового рапса, подсолнечника, сои. Также на 3,5 тыс. гектаров увеличатся посевы картофеля и овощебахчевых культур – до 20,5 тыс. гектаров.



Продолжается закупка горюче-смазочных материалов и удобрений. Параллельно обслуживается сельхозтехника.





Артём Ежаков





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