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10:35, 10 марта 2022 года Андрей Клычков: «Орловщина может себя обеспечить практически всеми продуктами питания» Накануне на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона озвучили имеющиеся запасы гречневой крупы, картофеля, сахара, муки и подсолнечного масла.





9 марта состоялось первое заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях санкционного давления. В числе прочего обсуждались имеющиеся запасы продовольствия Орловщины.



Как доложил зампред областного правительства АПК Сергей Борзенков, запасы гречневой крупы составляют 1,3 тыс. тонн. Также на предприятиях заготовлено 5,2 тыс. тонн картофеля, 127,1 тыс. тонн сахара, 1,38 тыс. тонн муки и 2 тыс. тонн подсолнечного масла. Эти объемы полностью покрывают потребности области в производимом в регионе продовольствии. «Орловщина готова к повышенному спросу. Регион может себя обеспечить практически всеми продуктами питания. Вместе с тем нельзя допустимость необоснованного роста цен на продукты. Ситуация должна быть на постоянном контроле», – цитирует губернатора Андрея Клычкова сайт областного правительства. Информация о необоснованном росте цен направляется в региональное УФАС. Глава области поручил рассматривать все случаи спекуляции на продовольственном рынке совместно с правоохранительными органами.





Артём Ежаков





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