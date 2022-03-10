четверг 10.03.2022 10:47:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:35, 10 марта 2022 года

Андрей Клычков: «Орловщина может себя обеспечить практически всеми продуктами питания»

Накануне на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона озвучили имеющиеся запасы гречневой крупы, картофеля, сахара, муки и подсолнечного масла.


9 марта состоялось первое заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях санкционного давления. В числе прочего обсуждались имеющиеся запасы продовольствия Орловщины.

Как доложил зампред областного правительства АПК Сергей Борзенков, запасы гречневой крупы составляют 1,3 тыс. тонн. Также на предприятиях заготовлено 5,2 тыс. тонн картофеля, 127,1 тыс. тонн сахара, 1,38 тыс. тонн муки и 2 тыс. тонн подсолнечного масла. Эти объемы полностью покрывают потребности области в производимом в регионе продовольствии.
«Орловщина готова к повышенному спросу. Регион может себя обеспечить практически всеми продуктами питания. Вместе с тем нельзя допустимость необоснованного роста цен на продукты. Ситуация должна быть на постоянном контроле», – цитирует губернатора Андрея Клычкова сайт областного правительства.
Информация о необоснованном росте цен направляется в региональное УФАС. Глава области поручил рассматривать все случаи спекуляции на продовольственном рынке совместно с правоохранительными органами.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.