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11:15, 10 марта 2022 года В Долгом под колеса легковушки попал пешеход Мужчине понадобилась госпитализация.





9 марта около семи часов вечера на ул. Привокзальной в пгт. Долгое под колеса ВАЗа попал 39-летний пешеход. В областном УГИБДД сообщили, что мужчина двигался по проезжей части, хотя рядом имелась обочина. Вдобавок пешеход не имел на одежде светоотражающих элементов в темное время суток. С полученными травмами мужчину пришлось госпитализировать.



Накануне это было единственное ДТП с пострадавшим в Орловской области. Всего было зарегистрировано 11 аварий.



Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области





Артём Ежаков





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