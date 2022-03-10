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11:45, 10 марта 2022 года

Орловец потерял свыше 100 тысяч рублей на покупке мини-трактора

Мужчина наткнулся в интернете на мошенника.


В Орле расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 56-летнего местного жителя. Мужчина стал жертвой интернет-мошенничества, покупая мини-трактор. В сети орловец наткнулся на привлекательное предложение о продаже нужной ему сельхозтехники. Связавшись с продавцом и обговорив детали, мужчина перевел ему 108 тысяч рублей. Злоумышленник обещал отправить трактор в течение пяти дней, а затем перестал выходить на связь. Как выяснилось позднее, орловца обманули с помощью сайта-двойника, схожего по стилю и доменному имени с оригиналом, – сообщили в областном УМВД.


Артём Ежаков


 
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