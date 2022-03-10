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12:45, 10 марта 2022 года Орловцам предложили выбрать три общественные территории для благоустройства в 2023 году В списке – 52 позиции.





В Орле стартовало общественное обсуждение по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. В списке – 52 позиции, включая, к примеру, парк «Ботаника», Детский парк, сквер «Дворянское гнездо» и так далее.



Отдать свой голос можно по 20 марта включительно. Владельцам подтвержденного и авторизованного аккаунта на «Госуслугах» нужно перейти на сайт мэрии Орла, где кликнуть на баннер «Голосование за общественные территории 2023 года». Далее предстоит выбрать три территории по выбору. Свои предложения и замечания можно направить на адрес электронной почты opros@orel-adm.ru.



Лидеры общественного обсуждения примут участие в итоговом рейтинговом голосовании. Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая на Единой федеральной платформе онлайн-голосования граждан za.gorodsreda.ru.





Артём Ежаков





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