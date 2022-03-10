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12:15, 10 марта 2022 года 405 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 97 человек, двое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 103 114), госпитализировано два человека.



Накануне выписано 606 жителей региона. Умерли двое (с начала пандемии в области скончалось 1 775 человек).





Артём Ежаков





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