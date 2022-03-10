В Орле прошли Чемпионат и Первенство по брейкингу

Этот вид танцевального спорта стал официальным совсем недавно, и в 2024 году впервые будет представлен на Олимпиаде. В нашем регионе брейкинг пользуется популярностью среди юных спортсменов.

В Орловской области региональный турнир по брейкингу проходит второй год подряд. За это время опытные танцоры получили свои первые спортивные разряды, начинающие – освоили первые элементы. Большинство возрастных категорий Первенства были закрытыми, но в четырёх женских возрастных категориях выступали спортсменки из Брянска, Курска и Воронежа.

Максим Денисов, глава комитета брейкинга федерации танцевального спорта Орловской области: «Прошёл год, ребята набрались опыта, поездили по соревнованиям, у тренеров тоже настрой совершенно другой. Они в том году поняли, чего можно достичь, если упорно готовится к чемпионату».

На любом выступлении спортсмену важна поддержка. Наставники и партнеры по команде – рядом. Но, например, у Фёдора Мантулина есть и своя, особая опора.

Фёдор Мантулин, участник Чемпионата и Первенства Орловской области по брейкингу: «Мне помогают мои друзья, моя поддержка. Я занимаюсь полтора года. До этого я занимался каратэ 4 года. Оттуда у меня есть очень хорошая база».

Победители турнира получат право на очередные спортивные звания.