четверг 10.03.2022 16:26:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:27, 10 марта 2022 года

В Орле прошли Чемпионат и Первенство по брейкингу

Этот вид танцевального спорта стал официальным совсем недавно, и в 2024 году впервые будет представлен на Олимпиаде. В нашем регионе брейкинг пользуется популярностью среди юных спортсменов.


В Орловской области региональный турнир по брейкингу проходит второй год подряд. За это время опытные танцоры получили свои первые спортивные разряды, начинающие – освоили первые элементы. Большинство возрастных категорий Первенства были закрытыми, но в четырёх женских возрастных категориях выступали спортсменки из Брянска, Курска и Воронежа.
 
Максим Денисов, глава комитета брейкинга федерации танцевального спорта Орловской области: «Прошёл год, ребята набрались опыта, поездили по соревнованиям, у тренеров тоже настрой совершенно другой. Они в том году поняли, чего можно достичь, если упорно готовится к чемпионату».
 
На любом выступлении спортсмену важна поддержка. Наставники и партнеры по команде – рядом. Но, например, у Фёдора Мантулина есть и своя, особая опора. 
 
Фёдор Мантулин, участник Чемпионата и Первенства Орловской области по брейкингу: «Мне помогают мои друзья, моя поддержка. Я занимаюсь полтора года. До этого я занимался каратэ 4 года. Оттуда у меня есть очень хорошая база».
 
Победители турнира получат право на очередные спортивные звания.



Анастасия Дорохова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.