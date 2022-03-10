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12:52, 10 марта 2022 года

В Орле открылась традиционная весенняя выставка произведений искусства

Работы женщин-художниц можно увидеть в Орловском областном выставочном центре.


4 марта в Орловском областном выставочном центре открылась выставка произведений женщин-художников. В экспозиции - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография, дизайн. Работы представили уже известные и признанные мастера, а также новички в мире искусства. 
 
Среди участниц — Жанна Травинская, Людмила Капитонова, Ольга Тучнина, Любовь Жмакина, Ольга Давыдова, Галина Пайманова, Ирина Гаврилова, Оксана Оленина и другие. 
 
Как отметил директор Орловского областного выставочного центра Вячеслав Лаврушин, выставка получилась очень радостная и светлая. В каждой работе – весна, любовь к жизни.
 
Елена Федоринова, художник: «Как сказал мой учитель Геннадий Антонович Пивень, никогда не отворачивайся от искусства. Искусство спасает в этой жизни». 
 
Женщина, как никто, может смягчить, раскрасить и украсить этот мир. Неважно чем - акрилом, акварелью, вышивкой или просто одним своим присутствием. Она всегда творец тепла и уюта, творец того, что нас окружает, начиная от стен собственного дома и заканчивая архитектурой городов. Выставка будет работать весть март, поздравляя всех с началом весны.



Эва Стасюлевич


 
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