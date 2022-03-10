В Орле готовы к очистке города от остатков реагентов

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14:30, 10 марта 2022 года
В Орле готовы к очистке города от остатков реагентовКоммунальщики ждут схода снега и плюсовой температуры.
В Орле готовы к очистке города от мусора, накопившегося за зиму, – сообщает мэрия. «Спецавтобаза» уже совершила пробный заход, теперь коммунальщики ждут схода снега и плюсовой температуры.
Уборка смёта – мероприятие летней уборки. Переход на нее установлен на 16 апреля. В случае раннего прихода весны срок будет сдвинут.
Чтобы ежегодно не принимать дополнительных решений о межсезонье, в городском совете рассматривают возможность сделать уборку смета постоянным мероприятием. Народоизбранники поддержали инициативу, теперь ей предстоит пройти публичные слушания.
Артём Ежаков