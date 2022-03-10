В налоговой службе Орла начал работу ситуационный центр

|
|Главная » Новости
13:27, 10 марта 2022 года
В налоговой службе Орла начал работу ситуационный центрЗдесь в ежедневном режиме мониторят социально-экономическую ситуацию в регионе. Задача - получение обратной связи от представителей бизнеса и граждан.
Ситуационный центр осуществляет сбор и мониторинг информации, в том числе, по обращениям налогоплательщиков о текущих экономических и социальных проблемах и рисках их возникновения. Также в рамках ситуационного центра организован обмен информацией по экономическим и социальным вопросам с органами власти Орловской области, всеми муниципальными образованиями и профессиональным бизнес сообществом.
Полученная информация позволит вовремя реагировать на возникающие трудности и своевременно вводить меры поддержки. Сообщить о проблемах или высказать свои предложения можно по телефону +7 (4862) 47-08-51
, электронной почте sc.r5700@nalog.ru
, либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте
ФНС России.
Анна Вайсергисер