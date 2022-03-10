Главная » Новости



13:27, 10 марта 2022 года В налоговой службе Орла начал работу ситуационный центр Здесь в ежедневном режиме мониторят социально-экономическую ситуацию в регионе. Задача - получение обратной связи от представителей бизнеса и граждан.





Ситуационный центр осуществляет сбор и мониторинг информации, в том числе, по обращениям налогоплательщиков о текущих экономических и социальных проблемах и рисках их возникновения. Также в рамках ситуационного центра организован обмен информацией по экономическим и социальным вопросам с органами власти Орловской области, всеми муниципальными образованиями и профессиональным бизнес сообществом. 47-08-51, электронной почте сайте ФНС России. Полученная информация позволит вовремя реагировать на возникающие трудности и своевременно вводить меры поддержки. Сообщить о проблемах или высказать свои предложения можно по телефону +7 (4862), электронной почте sc.r5700@nalog.ru , либо через личный кабинет налогоплательщика наФНС России.





Анна Вайсергисер





Новости СМИ2