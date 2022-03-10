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15:15, 10 марта 2022 года

В Орле поставлена точка в деле о многомиллионном хищении средств дольщиков

11 человек лишились в общей сложности 16,4 миллиона рублей. В качестве наказания Орловский районный суд назначил местной жительнице 2 года и 1 месяц колонии общего режима.


Орловский районный суд поставил точку в уголовном деле об обмане 11 дольщиков, вложившихся в строительство четырех домов в деревне Образцово. Люди лишились 16,4 миллиона рублей. Одна из фигурантов приговорена к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима, – сообщили в областном УМВД.

В суде было доказано, что осужденная и ее уже умерший подельник создали через подставное лицо компанию «Проспект». От имени фирмы они в течение года заключали строительные договоры с дольщиками – обязались построить многоэтажки по ул. Северной и Родниковой в д. Образцово, но вместо работ предпочли похитить деньги. Свыше 5,9 миллиона рублей обвиняемая легализовала.

Приговор вступил в законную силу. Напомним, что во время судебных прений сторона обвинения запросила для женщины 9 лет тюрьмы и 150 тысяч рублей штрафа.


Артём Ежаков


 
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