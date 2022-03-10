четверг 10.03.2022 16:27:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:45, 10 марта 2022 года

Орловцы направили открытое обращение к Президенту России, поддерживающее борьбу с неонацизмом и защиту нашей Родины

В числе подписавших – представители образования, культуры, здравоохранения, науки, искусства и спорта.


Открытое обращение к Президенту России подписали более 8,5 тысяч представителей сферы образования, культуры, здравоохранения, науки, искусства и спорта Орловской области. Они выразили свою поддержку и солидарность в борьбе с неонацизмом и защите нашей Родины:
 
Уважаемый Владимир Владимирович!
 
Мы, граждане России, проживающие и работающие в Орловской области, выражаем Вам слова поддержки и солидарности в борьбе с неонацизмом и защите нашей Родины.  Мы все люди разных профессий, вероисповедования и национальности. Но нас объединяет одно – возмущение против нацистского режима, который 8 лет процветал на Украине. И поэтому Ваше решение о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины воспринимаем как единственно верное, своевременное и крайне необходимое. 
 
События последних лет показали, что европейские ценности ничего не имеют общего с человечностью и цивилизованностью. Именно эти ценности и привели к разгулу нацизма в братской для нас стране, к геноциду русского народа на Украине и странах Европы, к кровавым преступлениям против мирных жителей на Донбассе, превращению нацистских палачей в героев, массовому расчеловечиванию людей. Этому должен быть положен конец!
 
Мы прекрасно осознаем, что стоит за действиями стран НАТО, которые буквально накачивали Украину оружием, участвовали в подготовке националистов, убийц и палачей, занимались пропагандой и развращением подрастающего поколения. И все это под видом внедрения западных гуманистических ценностей и демократии. И сейчас, когда НАТО приблизилось вплотную к нашим границам, оставаться в стороне и сохранять нейтралитет становится невозможно. Мы считаем, что любые попытки мирно договориться с Западом - это поступиться своими ценностями, предать память наших прадедов, которые воевали с мировым нацизмом ради того, чтобы он никогда больше не повторился, лишить будущего наших детей, позволив западным пропагандистам делать из них безвольную и легкоуправляемую толпу. Враг встал перед нами в полный рост и заявил о себе военными преступлениями, издевательствами над мирным населением, убийствами детей Донбасса, посягательствами на нашу великую Родину. И поэтому Вы, Владимир Владимирович, приняли очень сложное, но единственно верное решение – остановить эту сатанинскую пляску и защитить мир. Мы солидарны с Вами и благодарим за этот мужественный и мудрый шаг.
 
Мы готовы оказывать Вам безоговорочную поддержку и уверенно противостоять лжи, так называемого коллективного Запада.
 
Мы уверены, что наша Российская армия, как это уже было в нашей истории, призвана остановить преступления против человечности, принести мир, установить безопасность и закончить развязанную против нас войну. Россия никогда не начинает войны. Наоборот. Когда приходит Россия, война заканчивается.
 
Мы с Вами, Владимир Владимирович, вместе с нашей армией, вместе со своим народом и своим государством!



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.