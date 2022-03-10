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15:45, 10 марта 2022 года Орловцы направили открытое обращение к Президенту России, поддерживающее борьбу с неонацизмом и защиту нашей Родины В числе подписавших – представители образования, культуры, здравоохранения, науки, искусства и спорта.





Открытое обращение к Президенту России подписали более 8,5 тысяч представителей сферы образования, культуры, здравоохранения, науки, искусства и спорта Орловской области. Они выразили свою поддержку и солидарность в борьбе с неонацизмом и защите нашей Родины: Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, граждане России, проживающие и работающие в Орловской области, выражаем Вам слова поддержки и солидарности в борьбе с неонацизмом и защите нашей Родины. Мы все люди разных профессий, вероисповедования и национальности. Но нас объединяет одно – возмущение против нацистского режима, который 8 лет процветал на Украине. И поэтому Ваше решение о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины воспринимаем как единственно верное, своевременное и крайне необходимое. События последних лет показали, что европейские ценности ничего не имеют общего с человечностью и цивилизованностью. Именно эти ценности и привели к разгулу нацизма в братской для нас стране, к геноциду русского народа на Украине и странах Европы, к кровавым преступлениям против мирных жителей на Донбассе, превращению нацистских палачей в героев, массовому расчеловечиванию людей. Этому должен быть положен конец! Мы прекрасно осознаем, что стоит за действиями стран НАТО, которые буквально накачивали Украину оружием, участвовали в подготовке националистов, убийц и палачей, занимались пропагандой и развращением подрастающего поколения. И все это под видом внедрения западных гуманистических ценностей и демократии. И сейчас, когда НАТО приблизилось вплотную к нашим границам, оставаться в стороне и сохранять нейтралитет становится невозможно. Мы считаем, что любые попытки мирно договориться с Западом - это поступиться своими ценностями, предать память наших прадедов, которые воевали с мировым нацизмом ради того, чтобы он никогда больше не повторился, лишить будущего наших детей, позволив западным пропагандистам делать из них безвольную и легкоуправляемую толпу. Враг встал перед нами в полный рост и заявил о себе военными преступлениями, издевательствами над мирным населением, убийствами детей Донбасса, посягательствами на нашу великую Родину. И поэтому Вы, Владимир Владимирович, приняли очень сложное, но единственно верное решение – остановить эту сатанинскую пляску и защитить мир. Мы солидарны с Вами и благодарим за этот мужественный и мудрый шаг. Мы готовы оказывать Вам безоговорочную поддержку и уверенно противостоять лжи, так называемого коллективного Запада. Мы уверены, что наша Российская армия, как это уже было в нашей истории, призвана остановить преступления против человечности, принести мир, установить безопасность и закончить развязанную против нас войну. Россия никогда не начинает войны. Наоборот. Когда приходит Россия, война заканчивается. Мы с Вами, Владимир Владимирович, вместе с нашей армией, вместе со своим народом и своим государством!





Орловское Информбюро





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