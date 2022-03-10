Ректоры орловских вузов поддержали борьбу с проявлениями неофашизма и защиту национальной безопасности России

Главы образовательных организаций направили открытое обращение к Президенту РФ Владимиру Путину.

Ректоры орловских вузов поддержали борьбу с проявлениями неофашизма и защиту национальной безопасности России. Обращение, в частности, подписали ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Александр Федотов, ректор ОрелГАУ им. Н. В. Парахина Владимир Масалов, и. о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, ректор ОГУЭТ Павел Меркулов, и. о. ректора ОГИК Владимир Матвеев.

Они выразили свою поддержку специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, направленной на обеспечение безопасности всего мира:

«Профессора и преподаватели высших учебных заведений, расположенных на территории Орловской области выражают свою полную поддержку Президенту и Вооруженным Силам Российской Федерации, мужественно выполняющим свой воинский долг по защите национальной безопасности нашей страны, безопасности Союзного государства и традиционных ценностей всего Русского Мира.

В ходе проводимой специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины мы защищаем не только свою собственную безопасность, но и безопасность всего мира от появления в Европе ядерного государства во главе с неофашистским режимом.

Мы уверены, что санкции, вводимые против нашей страны, потерявшим совесть и честь коллективным Западом, Россия преодолеет и станет еще более независимой и в экономическом, и в культурном аспектах.

Мы, профессора и преподаватели, будем прилагать все свои усилия, навыки и умения для патриотического воспитания нашей молодежи, углубления знаний студентов по истории нашего Отечества, формировании критического мышления для противостояния в информационной войне, развязанной недругами России.

Владимир Владимирович, выражаем Вам свою абсолютную поддержку!»