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16:03, 10 марта 2022 года На Орловщине продолжает снижаться заболеваемость COVID-19 Также снизилось число госпитализаций с этой болезнью.





В Орловской области за неделю на 22,7% снизилась заболеваемость коронавирусом, – сообщили во время сегодняшнего заседания регионального оперативного штаба. Также на 10% снизилось число госпитализаций с этой болезнью. Среди секвенированных проб в 95% случаев подтверждается штамм «Омикрон». Несмотря на некоторые снижение заболеваемости внебольничными пневмониями, цифры по-прежнему остаются высокими.



Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах взрослых, а также среди детей в возрасте до 6 лет. Тем не менее, среди детей в возрасте от 7 до 14 лет и подростков отмечен рост заболеваемости на 26% и 8 % соответственно. В общей структуре заболевших на долю несовершеннолетних приходится 17,2%. Привито 502 подростка.



Также было заявлено, что с завтрашнего дня в региональных стационарах из инфекционного профиля выводятся еще 205 коек.



Уровень заболеваемости ОРВИ остается примерно на тех же цифрах. На минувшей неделе зарегистрировано почти 8 тысяч случаев заболевания.

«Совсем снимать ограничения пока нет оснований. Мы видим достаточно высокие цифры распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того есть риски появления новых штаммов. Поэтому необходимо продолжать работу по контролю за соблюдением принятых ограничений», – заявил глава региона Андрей Клычков.





Артём Ежаков





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