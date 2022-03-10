четверг 10.03.2022 16:27:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:03, 10 марта 2022 года

На Орловщине продолжает снижаться заболеваемость COVID-19

Также снизилось число госпитализаций с этой болезнью.


В Орловской области за неделю на 22,7% снизилась заболеваемость коронавирусом, – сообщили во время сегодняшнего заседания регионального оперативного штаба. Также на 10% снизилось число госпитализаций с этой болезнью. Среди секвенированных проб в 95% случаев подтверждается штамм «Омикрон». Несмотря на некоторые снижение заболеваемости внебольничными пневмониями, цифры по-прежнему остаются высокими.

Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах взрослых, а также среди детей в возрасте до 6 лет. Тем не менее, среди детей в возрасте от 7 до 14 лет и подростков отмечен рост заболеваемости на 26% и 8 % соответственно. В общей структуре заболевших на долю несовершеннолетних приходится 17,2%. Привито 502 подростка.

Также было заявлено, что с завтрашнего дня в региональных стационарах из инфекционного профиля выводятся еще 205 коек.

Уровень заболеваемости ОРВИ остается примерно на тех же цифрах. На минувшей неделе зарегистрировано почти 8 тысяч случаев заболевания.
«Совсем снимать ограничения пока нет оснований. Мы видим достаточно высокие цифры распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того есть риски появления новых штаммов. Поэтому необходимо продолжать работу по контролю за соблюдением принятых ограничений», – заявил глава региона Андрей Клычков.



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.