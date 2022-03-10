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16:22, 10 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Дети из Донбасса сели за парты орловских школ. Мы узнали, как осваиваются новые ученики.



- Краски весны - на полотнах орловских художниц.



- В областном центре разыграли призы Чемпионата и Первенства Орловской области по брейкингу.



- В Орле проводятся рейды у пешеходных переходов.



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