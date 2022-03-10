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16:45, 10 марта 2022 года Горсовет Орла согласился направить 460 миллионов рублей для погашения кредиторской задолженности Соответствующие изменения были приняты сегодня во время внеочередной сессии.





В Орле состоялось внеочередное заседание городского совета, на котором рассматривалось внесение изменений в бюджет города. В целях погашения кредиторской задолженности мэрия предложила депутатам перераспределить 656,6 млн рублей для погашения кредиторской задолженности областной столицы. К началу года она составляла чуть больше 678 млн.

«В ходе рассмотрения этого вопроса, а также с учетом заключения КСП Орла, депутатами отмечается, что сложившаяся динамика поступления собственных доходов в этом году свидетельствует о том, что в настоящий момент отсутствует финансовая возможность погашения всей зарезервированной в бюджете кредиторской задолженности. По итогам обсуждения, народные избранники согласились с поправками, но с учетом перераспределения ассигнований на погашение кредиторской задолженности в сумме не более 460 млн рублей», – сообщили в горсовете.





Артём Ежаков





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