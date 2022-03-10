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17:14, 10 марта 2022 года

Под Орлом в пункте временного размещения организовали детский сад

Сколько времени там проводят дети беженцев, и чем занимаются, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


В санатории «Орловчанка» организовали детский сад: оформили группы, раздевалку, буфет для второго завтрака, санузел. Кроваток для сна и возможностей для полноценного питания здесь нет, поэтому садик работает только до 13 часов. Но родители и этому рады.

Инесса Юдина, заведующая дошкольным отделением Стрелецкой СОШ: «Все были искренне рады и с удовольствием идут к нам Мы сумели встретиться с каждым из родителей, побеседовать, узнать о том, что любят их дети».

Детей от 2 до 7 лет распределили по возрастным группам, так как занятия для них разные. На помощь воспитателям из Стрелецкой школы пришли студенты Мезенского педколледжа.

Ангелина Гинина, студентка: «Нас четверо, мы сменяем друг друга. У нас получилась своеобразная практика. Мы не были к этому готовы, но у нас получается».

С ребятами играют, активно занимаются и гуляют. Детскую площадку расчистить от снега помогли курсанты академии ФСО. Не сидят без дела после уроков и школьники - рисуют, рукодельничают, участвуют в мастер-классах. У волонтёров «Молодой гвардии» целый список развлечений для ребят.

А пока дети заняты, важные вопросы решают их родители. Для бесплатной консультационной помощи беженцам в «Орловчанку» приехали юристы.

Ирина Великодная, жительница ЛНР: «Мне интересно узнать законы, возможности по устройству на работу, по жилью».

Юлия Сазонова, исполнительный директор Орловского отделения НКО «Адвокаты России»: «Основной запрос на статус беженцев, переселенцев, получение документов. Мы готовы не только консультировать, но и помогать составлять документы и подсказывать, куда обращаться».

Подобную помощь оказывают и в других пунктах временного пребывания. Только в «Орловчанке» размещено более 140 человек.


Татьяна Тимохина


 
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