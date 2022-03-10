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17:20, 10 марта 2022 года Обвиняемые в хищении 6 миллионов рублей со счетов «Орёлоблэнерго» получили условные сроки Мужчины возместят причинённый ущерб и выплатят штрафы.





СУ СК России по Орловской области заявил о вынесении обвинительного приговора в отношении экс-гендиректора АО «Орёлоблэнерго» Евгения Зиновьева и директора ООО «Энергоспецстрой» Андрея Пролубникова. Мужчин признали виновными в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.



«Следствием установлено, что обвиняемые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства АО «Орёлоблэнерго» на общую сумму более 6 миллионов рублей, путем заключения фиктивных договоров между АО «Орёлоблэнерго» и ООО «Энергоспецстрой», ООО «Промэнергострой» на строительство объектов электросетевого хозяйства, а также на выполнение иных работ», – сообщили в СУ СК.



Обоим подсудимым назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, в течение которого оба осуждённых обязаны возместить причинённый ущерб, а также штраф в размере в 70 000 и 50 000 рублей.





Артём Ежаков





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