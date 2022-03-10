четверг 10.03.2022 21:16:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:20, 10 марта 2022 года

Обвиняемые в хищении 6 миллионов рублей со счетов «Орёлоблэнерго» получили условные сроки

Мужчины возместят причинённый ущерб и выплатят штрафы.


СУ СК России по Орловской области заявил о вынесении обвинительного приговора в отношении экс-гендиректора АО «Орёлоблэнерго» Евгения Зиновьева и директора ООО «Энергоспецстрой» Андрея Пролубникова. Мужчин признали виновными в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Следствием установлено, что обвиняемые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства АО «Орёлоблэнерго» на общую сумму более 6 миллионов рублей, путем заключения фиктивных договоров между АО «Орёлоблэнерго» и ООО «Энергоспецстрой», ООО «Промэнергострой» на строительство объектов электросетевого хозяйства, а также на выполнение иных работ», – сообщили в СУ СК.

Обоим подсудимым назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, в течение которого оба осуждённых обязаны возместить причинённый ущерб, а также штраф в размере в 70 000 и 50 000 рублей.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.