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18:09, 10 марта 2022 года В Орле юный житель ДНР получил паспорт гражданина России Главный документ нашей страны ему вручил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский.





Сегодня в Орле юный житель ДНР получил паспорт гражданина России. Александру Буланову исполнилось 14 лет 19 февраля. Получить свой главный документ на родине он не смог - вместе с мамой и двумя братьями ему пришлось покинуть родной дом в связи с эвакуацией.



Сейчас молодой человек учится в Стрелецкой школе и даже начал заниматься боксом. Александр считает, что спорт поможет ему в будущей профессии полицейского.





Юлия Опанасюк





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