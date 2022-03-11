Главная » Новости



8:12, 11 марта 2022 года На территории ТОСЭР «Мценск» готовятся к запуску нового инвестиционного проекта ООО «Мценскпрокат» планирует выпускать высококачественные никелевые ленты, полосы и трубы, а также сплавы никеля, железа и кобальта.





На территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» готовятся к реализации нового инвестпроекта. ООО «Мценскпрокат» планирует выпускать высококачественные никелевые ленты, полосы и трубы, а также сплавы никеля, железа и кобальта, – сообщает региональный информационный портал.



В производство компания планирует вложить 13 миллионов рублей, задействовав в работе научных работников и специалистов ведущих отечественных институтов.



Проект будет реализован в два этапа. Уже разработан план его реализации, выбран производственный участок и проведены предварительные переговоры с потенциальными поставщиками оборудования.



Фото Instagram›mzenskprokat









Артём Ежаков





Новости СМИ2