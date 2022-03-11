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9:19, 11 марта 2022 года

Схиархимандрит Илий награждён орденом Святого равноапостольного князя Владимира

Об этом сообщает сайт Орловской митрополии.


Схиархимандрит Илий награжден орденом Святого равноапостольного князя Владимира II степени. 8 марта оптинский старец отметил 90-летие. С юбилеем его поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, – сообщает сайт Орловской митрополии.

В 2011 году Илию было присвоено звание «Почётный гражданин города Орла». В 2016 году отец Илий был удостоен звания «Почётный гражданин Орловской области». В 2019 году схиархимандрит Илий награждён Орденом Почёта.

Оптинский старец Илий – уроженец села Становой Колодезь Орловской области. В православной среде он считается одним из самых авторитетных и известных духовников нашего времени.

фото сайта Орловской епархии Орловской митрополии Русской Православной Церкви




Артём Ежаков


 
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