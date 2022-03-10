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19:07, 10 марта 2022 года В Орловских кинотеатрах – смена репертуара Как орловские кинозалы и зрители отреагировали на запрет зарубежных фильмов, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





По статистике, 80 процентов проката в России составляли иностранные фильмы. С 2 марта в орловских кинотеатрах большинство зарубежных картин - под запретом, в связи с санкциями. В кинотеатре «Современник» афишу американского фильма администратор сменил на отечественную комедию.



Татьяна Силаева, администратор кинотеатра «Современник»: «Поток зрителей, конечно, уменьшился, так как большинство ждали «Бэтмена».

Пока оснований прекращать работу нет, однако «Гринн-фильму» пришлось сократить время работы на два часа. Зрители же признаются: зарубежные фильмы смотрели с удовольствием, но трагедии из-за их исчезновения не делают. Многие готовы хрустеть попкорном под российское кино.



Анна Бочко, жительница г. Орла: «Мы не сильно переживаем, что не будет иностранных фильмов. Будет наше кино процветать, развиваться». Максим Лаврентьев, житель г. Орла: «С удовольствием будем ходить на русские фильмы, и возвращение будет наших киностудий - всех, которые есть, и ещё прибавятся». Анастасия Новикова, жительница г. Орла: «Очень жаль, что сняли иностранные фильмы с проката, но всё же я за то, чтобы показывали наши русские фильмы, я думаю, они ничем не хуже».

Репертуар скорректировали с учётом запретов. В марте ждут несколько премьер.



Наталия Милосердова, управляющая кинотеатром «Гринн-фильм»: «Мы надеемся, что выпустят наши российские продюсеры анимационный фильм «Финник», выйдет в прокат семейная комедия Александра Галибина «Моя ужасная сестра», ив конце марта нас ждет вампирский фэнтези - молодежный фильм «Ампир «В».

Единственное, что вызывает озабоченность, техническое состояние кинооборудования. Почти всё оно иностранного производства. Например, ксеноновые лампы для проекторов раньше закупали в Германии. Одной хватает максимум на 900 часов работы - это чуть больше 400 сеансов.



Наталия Милосердова, управляющая кинотеатром «Гринн-фильм»: «Может случиться так, что фильмы российские появятся, но тех же ламп или технического обслуживания проекторов не будет. Если что-то сломается, как мы будем выходить из этой ситуации, пока представить себе сложно».

Пока кинотеатры продумывают планы, как удержаться на плаву. Один из вариантов - коллективные показы для школьников и студентов. Но не премьерами едиными живы кинотеатры - некоторым фильмам планируют дать вторую жизнь. Ожидается, что в конце марта в прокат снова выйдут рейтинговые «Холоп» и «Движение вверх», а легендарные работы Балабанова «Брат» и «Брат-2» впервые покажут на большом экране.





Юлия Сабельникова





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