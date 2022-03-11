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21:20, 10 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщина возвращается к привычной жизни без ограничений, но с оглядкой на вирус: масочный режим и дезинфекция остаются.



- В Орловских кинотеатрах – смена репертуара. Как орловские кинозалы и зрители отреагировали на запрет зарубежных фильмов, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.



- Для детей из Донбасса открыли детский сад.



- Сегодня паспорт гражданина России вручили жителю Донбасса.



- Сплав искусства и спорта. Брейкинг завоевывает сердца орловцев.



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