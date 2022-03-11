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9:55, 11 марта 2022 года

Две женщины спасены из пожаров в Орловской области

Накануне в регионе произошло 8 возгораний.


В течение минувших суток и сегодняшнего утра орловские спасатели вынесли из пожаров двух женщин и эвакуировали 14 человек. Всего в регионе 10 марта произошло 8 возгораний.

10 марта около 16:00 произошел пожар в квартире на 8-м этаже в доме на ул. Революции. Ликвидация ЧП осложнялась сильным задымлением. Газодымозащитниками спасена 82-летняя женщина. Ее пришлось госпитализировать. Из соседних квартир эвакуировано 14 человек. В эпицентре пожара сгорели матрас, мебель, предметы интерьера. Специалисты выясняют причины ЧП.

Уже сегодня, в пять часов утра, загорелась квартира на 2-м этаже дома на ул. Тургенева в Шаблыкино. Из огня вынесли 52-летнюю женщину. Пострадавшую забрали на лечение в местную ЦРБ. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении.


Артём Ежаков


 
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