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9:55, 11 марта 2022 года Две женщины спасены из пожаров в Орловской области Накануне в регионе произошло 8 возгораний.





В течение минувших суток и сегодняшнего утра орловские спасатели вынесли из пожаров двух женщин и эвакуировали 14 человек. Всего в регионе 10 марта произошло 8 возгораний.



10 марта около 16:00 произошел пожар в квартире на 8-м этаже в доме на ул. Революции. Ликвидация ЧП осложнялась сильным задымлением. Газодымозащитниками спасена 82-летняя женщина. Ее пришлось госпитализировать. Из соседних квартир эвакуировано 14 человек. В эпицентре пожара сгорели матрас, мебель, предметы интерьера. Специалисты выясняют причины ЧП.



Уже сегодня, в пять часов утра, загорелась квартира на 2-м этаже дома на ул. Тургенева в Шаблыкино. Из огня вынесли 52-летнюю женщину. Пострадавшую забрали на лечение в местную ЦРБ. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении.





Артём Ежаков





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