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23:06, 10 марта 2022 года

Губернатор Орловской области рассказал о работе региона по обеспечению продовольственной безопасности

Андрей Клычков рассказал о текущей работе в этом направлении в интервью на телеканале «Россия 24».


Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о работе региона по обеспечению продовольственной безопасности. Интервью с главой области транслировалось накануне на телеканале «Россия 24». Его итоги губернатор подвел в своем telegram-канале.
 
«Рассказал о работе региона по обеспечению продовольственной безопасности, подготовке к посевной. Все эти вопросы мы держим на постоянном контроле. Ежесуточно мониторим ситуацию по ценам. Отмечу, что орловские предприятия готовы осуществлять производство отечественной продукции в рамках программы импортозамещения.  Уже сейчас организовано производство многих промтоваров. Благодаря строительству селекционно-семеноводческого центра мы закрыли проблему зависимости агропредприятий в семенах и посадочном материале. Мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности достаточно, чтобы обеспечить потребность не только жителей Орловщины, но и соседних регионов. Продолжаем наращивать поддержку аграриев, крупных предприятий, в том числе с иностранным участием. В ускоренном режиме работаем с IT-предприятиями для создания новых интернет-продуктов. Все вопросы решаем совместно с Правительством России», – пишет Клычков.



Артём Ежаков


 
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