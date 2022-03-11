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10:52, 11 марта 2022 года

Ротонду и балюстраду в орловском сквере «Дворянское гнездо» планируется выстроить заново

На днях вопрос благоустройства общественной территории обсуждался между членами Попечительского совета по возрождению «Дворянки» и архитекторами.


В Орле снова обсудили вопрос благоустройства ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». В данный момент идет проектирование будущего проекта. Датой окончания его разработки называется октябрь этого года. Итоги встречи подвел первый зампред облсовета и председатель попечительского совета по возрождению парка «Дворянское гнездо» Михаил Вдовин.
«Пришли к пониманию, что ротонда и балюстрада ремонту не подлежат, поэтому эти объекты должны быть построены заново. Обратили внимание и на обустройство пространства перед памятником Тургеневу, обсудили проектное предложение по пешеходному мосту. Также приняли предложение о необходимости выполнения скульптурной композиции с Лизой Калитиной и скамейкой Лаврецкого», – пишет Михаил Вдовин в соцсетях.



Артём Ежаков


 
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