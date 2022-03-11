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11:16, 11 марта 2022 года

В Орле переносятся два остановочных павильона на Болховском шоссе

Нововведения начинают действовать уже завтра, 12 марта.


В Орле с 12 марта в связи с обустройством новых остановочных пунктов на Болховском шоссе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» автобусные маршруты № 9, № 10 и № 18 будут по-новому осуществлять посадку и высадку пассажиров. Об этом сообщает мэрия Орла.

Те остановочные пункты, которые есть сейчас, – перед поворотом на ул. Игнатова и перед светофором на повороте в сторону ул. Раздольной, – будут запрещены для посадки-высадки пассажиров. Их заменят остановки, расположеные на Болховском шоссе после поворота на ул. Игнатова и на ул. Раздольной после поворота с Болховского шоссе. Все остальные остановочные пункты на Болховском шоссе остаются без изменений.


Карта с сайта мэрии Орла


Артём Ежаков


 
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