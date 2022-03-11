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11:45, 11 марта 2022 года

В Орле назвали сроки ремонта трех городских дорог

Речь идет об улицах Ломоносова и Максима Горького, а также Карачевском шоссе.


В 2022-м году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт улиц Ломоносова и Максима Горького (от ул. Пролетарская гора до пер. Костомаровского), а также Карачевского шоссе (от ул. Комсомольской до ул. Мостовой). Сроки работ на первых двух участках – до 30 июня. Карачевское шоссе должно быть готово к 31 июля. Право выполнить ремонт получила компания «ГазРесурс».
«В прошлом году к этому подрядчику возникали нарекания и по качеству, и по соблюдению сроков. Поэтому сейчас он – под особым контролем городского управления коммунальным хозяйством», – подчеркнули в городской администрации.
«Учитывая опыт прошлого года, мы пристально следим за продуктивностью рабочих бригад. Но, подчеркну, у нас по-прежнему есть право одностороннего расторжения контракта в случаях, если подрядчик не выполняет или выполняет плохо возложенные на него обязательства», – заявил начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Юрий Писарев.



Артём Ежаков


 
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