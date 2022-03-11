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12:25, 11 марта 2022 года 401 житель Орловской области накануне заболел COVID-19 Госпитализировано 73 человека, четверо скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 марта, за последние сутки в Орловской области выявлен 401 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 103 515), госпитализировано 73 человека.



Накануне выписано 617 жителей региона. Умерли четверо (с начала пандемии в области скончалось 1 779 человек).





Артём Ежаков





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