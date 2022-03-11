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12:55, 11 марта 2022 года В Орле сорвали распространение крупной партии наркотиков По подозрению в преступлении задержан ранее судимый 25-летний парень.





В Заводском районе Орла благодаря оперативной информации задержан ранее судимый 25-летний парень. При себе у него обнаружилось 90 свертков с синтетическим наркотиком. Общая масса запрещенного вещества составила 18,44 грамма, – сообщили в областном УМВД.



В данный момент молодому человеку выбирают меру пресечения. Расследование продолжается.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области









Артём Ежаков





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