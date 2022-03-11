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13:35, 11 марта 2022 года Орловский хоккеист Александр Никишин стал заслуженным мастером спорта Высокое звание спортсмену присвоено за завоевание серебряной медали Олимпиады.





Орловскому хоккеисту Александру Никишину присвоили звание «заслуженный мастер спорта». Соответствующий приказ подписал министр спорта России Олегом Матыцин. Александр Никишин в составе сборной России по хоккею стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Эта медаль стала первой для Орловской области с 2006 года. Тогда второе место завоевал орловский бобслеист Филипп Егоров.





Анастасия Дорохова





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