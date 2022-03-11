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14:30, 11 марта 2022 года Орловские сноукайтеры стали призерами турнира в Брянске Там состоялся «Кубок Брянских партизан».





В Брянске состоялся турнир по сноукайтингу «Кубок Брянских партизан». Орловскую область представляли два спортсмена. Артур Будянский в дисциплине «парафойл курс-рейс» занял второе место, уступив Михаилу Шевцову из Приморска. Отметим, что победитель этой дисциплины входит в пятерку самых скоростных сноукайтеров России. Ливенский спортсмен Юрий Митрохин стал вторым в соревнованиях на лыжах с парафойлом.



Видео участников соревнований





Анастасия Дорохова





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