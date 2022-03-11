Орловщина принимает участие в акции «Вышитая карта России»

Орловские мастера вышивают наш регион в технике «орловский спис».

Во всех регионах страны ведётся работа в рамках Всероссийской акции «Вышитая карта России». Предполагается, что полотно размером 3 метра в ширину и 6 метров 71 сантиметр в длину будет собрано из фрагмен¬тов, повторяющих географические очертания регионов страны, вышитых вручную орнаментами традиционной национальной вышивки и символами, присущими конкретному региону.

К проекту, который начался в феврале и продлится до конца года, присоединилась и Орловщина.

Мария Семёнова, народный мастер России, участница проекта: «Мы с удовольствием присоединились к проекту «Вышитая карта России», и не только получили задание, но уже приступили к его выполнению. Карта получится удивительная, красочная, потому что каждый регион нашей большой страны вышьет её в своей технике. Мы получили шаблон в виде силуэта нашей области и придумали узор в технике «орловский спис», который является визитной карточкой нашего края».

Презентация готовой карты состоится на фестивале «Родники России», который состоится в Чувашии, а затем карта и сопровождающие её выставочные проекты посетят все регионы страны.