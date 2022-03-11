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14:10, 11 марта 2022 года В Орле открылась выставка работ фотографа-анималиста Дмитрия Голубева Его удивительный взгляд на естественность, гармонию и красоту леса и его обитателей показывают в мемориальной мастерской Андрея Курнакова.





В Орле в мемориальной мастерской Андрея Курнакова открылась выставка работ фотографа-анималиста Дмитрия Голубева. В этом году исполняется 35 лет с момента создания заповедника «Брянский лес», который располагается по соседству с нашей областью, в междуречье Десны и Неруссы, и выставка посвящена этой дате. В Орле в мемориальной мастерской Андрея Курнакова открылась выставка работ фотографа-анималиста Дмитрия Голубева. В этом году исполняется 35 лет с момента создания заповедника «Брянский лес», который располагается по соседству с нашей областью, в междуречье Десны и Неруссы, и выставка посвящена этой дате. Все фотографии сняты за минувший год - весной, летом и зимой. Есть и снимки, сделанные с квадрокоптера. Русла рек с высоты птичьего полета, озабоченная мордочка куницы, пролет журавлей в редком ракурсе. Кажется, что некоторые из зверей прямо позирую фотографу, как опытные модели. Но на самом деле, подловить нужный момент это почти сто процентов успеха. Без удачи тут никак. Пейзажные фото Дмитрия Голубева очень перекликаются с живописью. Марина Самаричева, заведующая мемориальной мастерской А.И. Курнакова: «Они перекликаются и с работами Андрея Ильича Курнакова, с его известными пейзажами Орловщины. Тем более что Дмитрий и учился на художественно-графическом факультете, постигал азы знаний искусства, и был в мастерской Андрея Ильича и впечатлялся его работами». Первыми посетителями выставки стали студенты худграфа, и они сразу могут составить представление о заповеднике, богатом флорой и фауной, и при этом посмотреть на композицию и цвет. Юлия Тютюнова, заведующая кафедрой рисунка ОГУ им. И.С. Тургенева: «Это сплошное удовольствие для глаз. Надо сказать, что пейзажи пронизаны таким замечательным светом - сама природа говорит с его фоторабот». С детства Дмитрий зачитывался книгами Пришвина и Бианки, а теперь на свой лад создаёт оду природе. В любое время года он путешествует в поисках кадра - с фотоаппаратом и верными друзьями, даря и себе и нам яркие эмоции.





Эва Стасюлевич





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