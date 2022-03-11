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16:00, 11 марта 2022 года В Орловской области проведут усиленный годовой мониторинг качества продовольствия Под наблюдение Роспотребнадзора попадут около 100 различных торговых точек.





В Орловской области в течение этого года будет усилен контроль за качеством продуктов питания на прилавках торговых сетей. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев. Его слова приводит областной информационный портал.



Под наблюдение Роспотребнадзора попадут около 100 различных торговых точек – как крупных, так и небольших. «Важно понимать насколько тот или иной продукт, находящийся в реализации, полезен для здоровья человека. Мы не ставим задачу штрафных станций, важно получить реальную информацию о том, насколько полезную пищу потребляют жители региона, дети в школах», – подчеркнул Румянцев.



Результаты мониторинга будут опубликованы в открытом доступе.









Артём Ежаков





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