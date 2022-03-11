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14:56, 11 марта 2022 года

В парке «Верочкина роща» планируют создать новую спортивную площадку

Осуществить задуманное в Покровском районе Орловской области поможет нацпроект «Демография», в рамках которого работает программа «Спорт - норма жизни». Поддержать замысел администрации района пообещали депутаты.


В Покровском районе есть парк «Верочкина роща». Это любимое место отдыха местных жителей. Здесь находят для себя развлечения дети, делятся своим счастьем молодожёны, а спортом занимаются практически все. Площадку ГТО поставили благодаря федеральной программе «Спорт - норма жизни». За счёт районных и депутатских средств сделали спортивный корт. Благоустройством зоны отдыха занялись с 2019 года - благодаря программе «Народный бюджет». Есть планы организовать универсальную летнюю спортивную площадку, чтобы была возможность играть в волейбол и футбол.

Проектно-сметная документация уже готова, осталось найти финансирование. Чтобы не упустить сроки участия в программе «Спорт – норма жизни», обратились за помощью к депутатам.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «Если в этом году они не войдут в программу, то придётся заново проходить экспертизу, редактировать проектно-сметную документацию, поэтому мы постараемся помочь решить вопрос по вхождению в программу».



Татьяна Тимохина


 
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