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16:35, 11 марта 2022 года

В Мценске вынесли обвинительный приговор по делу о смертельном избиении за отказ выпить

Мужчина проведёт в колонии строгого режима 11 лет.


В Мценске к 11 годам колонии строгого режима приговорен 35-летний местный житель, признанный виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщили в областном СУ СК.

Напомним, что трагедия развернулась из-за отказа погибшего выпить вместе с подсудимым. Несостоявшийся собутыльник получил не менее 45 ударов по голове и туловищу и порядка пяти ударов ногой в висок. Усилия медиков оказались напрасны, мужчина умер в больнице.

Изначально мужчина был оправдан на основании решения коллегии присяжных, но прокуратуре удалось оспорить приговор в Орловском областном суде. Дело было направлено обратно в Мценск, на повторное рассмотрение, окончившееся обвинительным вердиктом.


Артём Ежаков


 
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