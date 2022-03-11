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15:10, 11 марта 2022 года Орловцы могут оказать помощь онкобольным детям Сделать это можно будет в воскресенье, 13 марта, во время благотворительного фестиваля «Музыка добрых сердец». С организатором фестиваля Натальей Куприяновой беседовала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





Межрегиональному благотворительному фестивалю «Музыка добрых сердец» исполняется 10 лет. Все средства, собранные в ходе акции, отправляются детям, которые борются с онкологическими заболеваниями. В этом году адресатом фестиваля станет Орловская региональная общественная организация помощи больным детям «Радость моя». Средства распределят НКМЦ им. Круглой и центром паллиативной помощи «Изумрудный город», который находится в Белгороде. Межрегиональному благотворительному фестивалю «Музыка добрых сердец» исполняется 10 лет. Все средства, собранные в ходе акции, отправляются детям, которые борются с онкологическими заболеваниями. В этом году адресатом фестиваля станет Орловская региональная общественная организация помощи больным детям «Радость моя». Средства распределят НКМЦ им. Круглой и центром паллиативной помощи «Изумрудный город», который находится в Белгороде. Наталья Куприянова, организатор фестиваля «Музыка добрых сердец»: «Центр паллиативной помощи «Изумрудный город» работает на всё Черноземье, и наши дети уже ездят туда на реабилитацию. Но детский хоспис требует финансовых вложений, и, к сожалению, он существует только благодаря пожертвованиям. Поэтому мы решили помочь своим коллегам, и после фестиваля «Музыка добрых сердец» мы поделим пополам те средства, которые будут собраны в его рамках, и передадим часть центру «Изумрудный город». Благотворительный фестиваль «Музыка добрых сердец» пройдёт 13 марта в КДЦ «Металлург». Вход на концерт бесплатный. Однако все желающие могут пожертвовать любую сумму.





Юлия Сабельникова





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