Главная » Новости



15:38, 11 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловщина присоединилась к Всероссийской акции «Защитникам Отечества». Свою солидарность российским солдатам выражают студенты - в письмах.



- Юному орловцу срочно требуется операция. Помочь может каждый.



- Переходим на отечественное. Мы узнали, как в кинотеатрах отнеслись к запрету на зарубежные премьеры.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2