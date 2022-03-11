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17:10, 11 марта 2022 года Орловская скорая помощь постепенно возвращается к работе в условиях «доковидной» нагрузки Об этом заявил в ходе сегодняшнего брифинга глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов.





Станции скорой медицинской помощи в Орловской области постепенно возвращаются к работе в условиях «доковидной» нагрузки. Об этом заявил в ходе сегодняшнего брифинга глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов. Его слова приводит областной информационный портал.



Параллельно сокращается коечный фонд. В обычный режим работы переведено еще 205 мест в медучреждениях, но в случае ухудшения эпидобстановки от 500 до 600 коек могут быть развернуты за два – три дня. Сейчас в орловских стационарах развернуто около полутора тысяч мест для лечения COVID-19.





Артём Ежаков





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